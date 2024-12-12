Путін назвав «героями» бойовиків 5 бригади «ДНР», де до смерті закатували американця Рассела Бентлі

Бойовиків 5-ої бригади угрупування «ДНР» Володимир Путін назвав «героями»

Глава Кремля Володимир Путін відзначив «масовий героїзм і відвагу» у 5-й бригаді угруповання «ДНР», де до смерті закатували американського пропагандиста Рассела Бентлі, і привласнив бригаді «почесне найменування». Про це сьогодні пише видання ASTRA.

Зазначається, що указом Путіна 5 окрема мотострілецька бригада імені Захарченка тепер називається «гвардійська». Раніше Путін посмертно дав Героя Росії організатору тортур у цій бригаді.

«5 грудня 2024 року Путін підписав указ, в якому йдеться, що "за масовий героїзм і відвагу, стійкість і мужність, виявлені особовим складом бригади в бойових діях" 5 бригаді імені Захарченка присвоюється почесне найменування "гвардійська"», — йдеться у повідомленні.

Як з'ясувала ASTRA, у покинутій Петрівській шахті окупованого Донецька перед смертю військові з 5-ї бригади катували американського «військора» Рассела Бентлі.