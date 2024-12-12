У Москві ліквідували заступника генерального конструктора КБ «Марс»: він модернізував ракети

Заступник генерального конструктора КБ «Марс» Михайло Шатський. Фото: російські ЗМІ

У Москві ліквідували заступника генерального конструктора та керівника відділу програмного забезпечення конструкторського бюро «Марс» Михайла Шатського. Про це повідомило «Суспільне» із посиланням на джерела в українських спецслужбах.



Шатський займався модернізацією крилатих ракет X-59 до рівня X-69 і впроваджував нові БПЛА.



Російський опозиційний журналіст Олександр Невзоров підтвердив інформацію про ліквідацію Шатського і заявив, що «це було зроблено силами ГУР».

Нагадаємо, що в результаті ракетного удару по аеродрому в місті Таганрог поранено 41 військовослужбовця РФ, ще один - загинув.