Окупанти вдарили по Покровську з артилерії: кількість поранених зросла

Окупаційна армія РФ у середу, 11 грудня, в черговий раз атакувала Покровськ Донецької області. Кількість постраждалих зросла, станом на вечір 11 грудня було відомо про двох поранених, вранці 12 грудня з'явилася інформація про одного травмованого. Про це повідомили у пресслужбі поліції.



Цього разу росіяни обстріляли прифронтове місто за допомогою артилерії.



«Покровськ витримав 5 артилерійських атак — росіяни поранили трьох мирних жителів, пошкодили 6 приватних будинків, 3 торгові павільйони, гараж, 2 цивільні авто, газопровід», — йдеться у повідомленні.





Раніше ми писали, що 11 грудня російські військові поранили двох цивільних у Покровську.