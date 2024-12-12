Українців на окупованих територіях позбавлятимуть права на проживання без паспортів РФ — ЦНС

На тимчасово окупованих територіях у 2025 році російські окупанти планують позбавити права на проживання українців, які не мають громадянства Російської Федерації. Цим людям обмежать низку соціальних прав. Про це повідомив Центр національного спротиву (ЦНС).

«Вже з січня 2025 року російські загарбники мають намір позбавити прав на проживання "осіб без громадянства на тимчасово окупованих територіях (ВОТ)"», — повідомили в ЦНС.

Зазначається, що цими «особами» є місцеві жителі, яких окупанти роблять «нелегальними мігрантами» у їхніх рідних будинках. Після зміни статусу українців обмежать у правах на медичне обслуговування, роботу та соціальні пільги.

«Зараз працівники російських окупаційних адміністрацій інформують усі підконтрольні підприємства про обов'язкову паспортизацію робітників та загрожують звільненням у разі відмови», — йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що з грудня «паспорти» так званих «ДНР» та «ЛНР», які російські загарбники змушували отримувати мешканців тимчасово окупованого Донбасу ще з 2014 року, стануть недійсними. РФ планує провести максимальну паспортизацію на тимчасово окупованих територіях України.