Головне за день: Критична ситуація у Покровську. Атака на Грозний

Політика



Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поговорив із главою Кремля Володимиром Путіним телефоном. У Кремлі зазначили, що Орбан запропонував Москві встановити різдвяне перемир'я з Україною та обмінятися полоненими. Українська сторона заявила, що Угорщина нічого не обговорювала з Україною, а також не попереджала про контакти з Москвою.



Канцлер Німеччини Олаф Шольц готовий провести подальші переговори з головою Кремля Володимиром Путіним, незважаючи на невдалу телефонну розмову, яка відбулася у листопаді.



Голова Офісу президента Андрій Єрмак повідомив , що Україна зараз не готова до переговорів з Росією щодо завершення війни в контексті сильних переговорних позицій. За його словами, йдеться про брак озброєнь, а також чіткі гарантії щодо того, що РФ через 2-3 роки не нападе знову.



Обраний президент США Дональд Трамп прокоментував дозвіл Білого дому на застосування американської зброї для ударів у глиб Росії. Він заявив, що вважає такий дозвіл небезпечним.



У США Палата представників ухвалила оборонний бюджет на 2025 рік. Проте програму ленд-лізу для України в ньому не передбачено.



Суспільство



У населених пунктах Донецької області, які віднесені до зони активних бойових дій, продовжують жити 326 дітей. У Костянтинівці Донецької області станом на 12 грудня залишаються 18 тисяч людей.



Через наростаючу небезпеку, постійні обстріли та відсутність водіїв, КП «Покровськводоканал» припиняє підвезення питної води до точок роздачі в Покровську та селах громади. Проте стаціонарні точки роздачі питної води продовжують працювати.



Група «Метінвест» заявила про зупинення роботи в шахтоуправлінні «Покровське» у селищі Піщане (неподалік Покровська Донецької області). Роботи призупинені через наближення лінії фронту та посилення обстрілів.



За даними «Кримської правозахисної групи», 301 мирна жінка з України перебуває у російському полоні. З них 27 були незаконно позбавлені волі у період до війни, і 276 – позбавлені волі після повномасштабного вторгнення.



Так званий "суд ДНР" виніс вирок 20-річному жителю окупованого Маріуполя Михайлу Карімову. Загарбники його у «шпигунстві для ГУР».



Співробітники ФСБ затримали мешканця захопленого Донецька за нібито «пособництво у підготовці до підриву службового автомобіля Міністерства оборони Росії».



Володимир Путін відзначив «масовий героїзм і відвагу» у 5-й бригаді угруповання «ДНР», де до смерті закатували американського пропагандиста Рассела Бентлі, і привласнив бригаді «почесне найменування».



З 1 січня 2025 року на окупованій території Донецької та Луганської областей не виплачуватимуть пенсію тим, хто не має російського громадянства.



Мешканка окупованого Єнакієвого домагається від угруповання «ДНР» виплати компенсації за смерть насильно мобілізованого сина. Однак, їй відмовляють, посилаючись на відсутність грошей.



Бойові дії



До 11 збільшилася кількість загиблих внаслідок ракетної атаки по Запоріжжю 10 грудня. З-під завалів дістали тіло останньої жертви. Крім того, ще 22 особи отримали поранення, серед них п'ятирічна дівчинка. 11 грудня росармія п'ять разів атакувала Покровськ. Вже відомо про трьох поранених, пошкоджено 6 приватних будинків, 3 торгові павільйони, гараж, 2 цивільні авто, газопровід. Вранці російські окупанти обстріляли житловий район Херсона, снаряд влучив у багатоквартирний будинок та припаркований поряд автомобіль.



Війська РФ окупували село Зоря Донецької області, повідомили аналітики DeepState. Також росіяни просунулися у місті Курахове, селах Новотроїцьке, Успенівка та Сонцовка на Донеччині.



Стали відомі деталі ракетної атаки в ніч із 10 на 11 грудня на військовий аеродром у Таганрозі Ростовської області РФ. 26 військовослужбовців було госпіталізовано, один загинув на місці. Ще 15 російських військовослужбовців поранено під час атаки на військову частину на Театральній вулиці, де дислокується 5-а авіаційна група 6955-ї АвБ.



У Москві ліквідували заступника генерального конструктора та керівника відділу програмного забезпечення конструкторського бюро «Марс» Михайла Шатського. Про це повідомило «Суспільне» із посиланням на джерела в українських спецслужбах. Російський опозиційний журналіст Олександр Невзоров підтвердив інформацію про ліквідацію Шатського та заявив, що «це було зроблено силами ГУР».



Незважаючи на багаторічні санкції, Росія щороку закуповує тисячі західних гвинтівок та мільйони патронів від компаній Європейського Союзу та США, пише видання The Insider. У статті зазначається, що їх ніхто не продає, але через треті країни значні партії різної зброї потрапляють до Росії і потім використовуються у війні з Україною.



У ніч проти 12 грудня Грозний був атакований безпілотниками — під ударом була будівля другого полку МВС Чечні. Телеграм-канал Niysoo заявив, що щонайменше п'ять машин «швидкої» відвезли поранених силовиків до найближчої лікарні. Глава Чечні Рамзан Кадиров підтвердив атаку на будівлю МВС у Грозному. За його словами, поранено четверо російських силовиків.



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