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Зеленський хоче ще раз поговорити з Байденом про запрошення в НАТО

12 грудня 2024, 19:50

Зеленський хоче ще раз поговорити з Байденом про запрошення в НАТО

Президент України Володимир Зеленський хоче ще раз поговорити із президентом США Джо Байденом. Зустріч необхідно провести ін 20 січня. Український лідер має намір донести, що поки Байден на посаді, він ще має юридичні можливості запросити Україну до НАТО. Про це розповів голова Офісу президента Андрій Єрмак.

«Безумовно, президент хоче ще раз поговорити з президентом Байденом, щоб ще раз донести, що в нього є така можливість, поки він ще на посаді, поки він ще має ці юридичні можливості, дійсно зробити такий важливий, історичний, я б сказав крок і закрити всі ці 20 з лишком років, коли нам щось обіцяють щороку, ми змінюємо формулювання, але немає головного: немає просто простого кроку — взяти і запросити Україну до НАТО», — сказав Єрмак в інтерв'ю проєкту «Карп'як на Суспильному».

Глава Офісу президента зазначив, що скепсис різних країн щодо українського шляху до Євросоюзу не справдився. Україна має статус кандидата на членство у ЄС під час війни. Крім цього, за словами Єрмака, «багато хто говорив і не вірив, що після практично 2,5 років Україна здатна продемонструвати якийсь там дуже великий успіх, несподіваний успіх на фронті, але відбулася Курська операція».

«І ми так багато разів вже дивували цей світ, що для президента головне, для всіх нас, для всієї команди — робити все, що ми можемо, і навіть більше для того, щоб досягти результату», — підкреслив голова ОП.

Як повідомлялося, 9 грудня президент України Володимир Зеленський повідомив, що має намір обговорити телефоном із президентом США Джо Байденом питання запрошення України до НАТО.

Раніше обраний президент США Дональд Трамп прокоментував дозвіл Білого дому на застосування американської зброї для ударів углиб Росії.

Він заявив, що вважає такий дозвіл небезпечним. На думку Трампа, «не потрібно було таке дозволяти».

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