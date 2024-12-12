Люди Кадирова захопили і відкрили щонайменше 17 підприємств на окупованих територіях — ЗМІ

Влада Чеченської республіки (РФ) виявилася пов'язаною з 17 підприємствами на окупованих територіях України. Про це повідомляє видання «Проект».



Видання проаналізувало реєстр підприємств, зареєстрованих у чотирьох окупованих областях України з лютого 2022 року, та знайшов структури, де у керівництві чи серед власників є вихідці з Чечні. Приналежність до республіки визначалася за першими цифрами ІПН (у вихідців із Чечні номер починається на 20).



Видання пише, що близькі до Рамзана Кадирова люди контролюють кілька великих промислових підприємств, ряд будівельних і сільськогосподарських фірм, компанії з обробки чорних металів, а також вивели платіжну систему, пов'язану з чеченським бізнесом, на окуповані території.



Усього вдалося виявити 35 таких підприємств. З них 17 пов'язані з чеченським керівництвом чи великим бізнесом. Це ТОВ «Технічні матеріали» (колишній завод «Інгаз»), компанія «Запорожчермет», компанія «Агро 24», що торгує зерном у Херсонській області, компанія «Елітбуд».



Серед захоплених чеченцями компанії є й ті, що розташовані на окупованих територіях Донбасу.



Серед цих підприємств — маріупольський металургійний завод імені Ілліча. Про те, що він після захоплення Маріуполя дістався пов'язаним із Кадировим людям, писали «Російська служба Бі-бі-сі» та The Wall Street Journal. З 2023 до 2024 року завод належав Алашу Дадашову — президенту московського бійцівського клубу «Ахмат». За даними WSJ, чеченське керівництво вивозить із заводу брухт та обладнання.



Платіжна система Payberry, яка діє в Криму з 2015 року, з минулого року має юридичну особу в Луганську — ТОВ «Платежні рішення». Фірмою володіє Адам Бісултанов, чий син у 2022 році вважався гендиректором іншої платіжної системи Polypay. А власником Polypay з 2020 до 2022 року був охоронець Адама Делімханова Лечі Болатбаєв.



Крім того, вихідець із Чечні Ахмед Мімбулатов у 2023 році став гендиректором «Пошти ЛНР» (філії «Пошти Росії»), а до цього він очолював ФГУП «Електрозв'язок» — великого чеченського оператора мобільного зв'язку та інтернет-провайдера.

У ніч на 12 грудня місто Грозний в Чеченській республіці РФ зазнало атаки безпілотників. Безпілотники не вперше атакують Грозний. Нагадаємо, 4 грудня невідомий безпілотник атакував Чечню, вдаривши по будівлі полку поліції спеціального призначення.