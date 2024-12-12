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Близько тисячі переселенців повернулися до окупації за рік — Мінсоцполітики

12 грудня 2024, 23:13

Близько тисячі переселенців повернулися до окупації за рік — Мінсоцполітики

На тимчасово окуповані території повернулося близько тисячі українців. Про це повідомляє «Радіо Свобода», посилаючись на міністерство соціальної політики України.

Станом на 2 грудня в Україні було зареєстровано 4,9 мільйона внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

«Тобто за рік відбулося зменшення кількості ВПО на 250 тисяч осіб. За даними електронних систем Мінсоцполітики, станом на 1 листопада 2024 року до попереднього місця проживання повернулося лише 29 тисяч осіб (близько 7,7% від загальної кількості тих, хто знявся з обліку)», — йдеться у коментарі міністерства.

У Мінсоцполітики пояснили, що з 29 тисяч осіб на тимчасово окуповані території повернулася 1 тисяча, а більшість на «умовно безпечні території». Також частина повернулася на території, де продовжуються бойові дії.

У Мінсоцполітики пояснили, що з 29 тисяч осіб на тимчасово окуповані території повернулася 1 тисяча, а більшість — на «умовно безпечні території». Також частина повернулася на території, де тривають бойові дії.

«У цю кількість входять українці, які поверталися в будь-який із регіонів країни, зокрема й тих, які вважаються умовно безпечними (наприклад, Київщина, Житомирщина, Чернігівщина тощо). З цих 29 тисяч: одна тисяча — повернулися на ТОТ; 18,9 тисячі — на умовно безпечні території; 9 тисяч — території можливих бойових дій», — пояснили у відомстві.

Як повідомлялося, заступниця глави Офісу президента України Ірина Верещук заявила, що ніколи не повірить у те, що тисячі українців їдуть до російської окупації через відсутність 2-3 тисяч гривень на місяць державної допомоги.

Раніше мер Маріуполя Вадим Бойченко заявив про те, що до окупованого міста нібито повернулися 30% мешканців, які виїхали після початку повномасштабної війни.

Подібними заявами відзначились і народні депутати. Так, заступник голови фракції «Слуга Народу» у Верховній Раді Максим Ткаченко в інтерв'ю агентству «Укрінформ» заявив, що близько 150 тисяч українців нібито повернулися на окуповані території через недостатню підтримку держави. Однак пізніше Ткаченко спростував свою заяву, сказавши, що нібито «немає таких даних, а названа цифра була його припущенням».

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