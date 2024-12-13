У Покровську продовжують залишатися понад 11 тисяч людей

У Покровську Донецької області все ще залишаються понад 11 тисяч людей. Фото: МВС України

У Покровській громаді на Донеччині залишаються близько 15 700 осіб, з них 78 дітей. У Покровську – 11 300 осіб. Про це 12 грудня в ефірі телемарафону повідомив перший заступник начальника Донецької обласної військової адміністрації Юрій Винокуров.

Він зазначив, що вивозити людей стало складно, оскільки агресор наблизився до міста та прострілює окремі ділянки дороги, якою евакуюють місцевих мешканців.

Також він сказав, що ті, хто досі залишається у місті, не мають доступу до опалення.

«У місті Покровськ зупинили газопостачання. Опалення цього сезону не було можливості запустити. Було запущено котельні на пунктах підтримки населення в пунктах незламності. У Покровській громаді працюють п'ять котелень у пунктах незламності. Без газопостачання – 15 тисяч абонентів», – зазначив Юрій Винокуров.

«За добу евакуювали 202 мешканці області, також 23 дитини евакуювали. На території області проживає 316 тисяч осіб, із них 54 тисячі перебувають у зоні бойових дій», — додав чиновник.

Раніше повідомлялося, що у Покровську припиняється підвезення безкоштовної води.