РФ обстріляла чотири райони Донеччини: всі деталі

Росіяни атакували Донеччину. Фото: Вадим Філашкін

Російські окупанти минулої доби, 12 грудня, знову обстріляли Донецьку область. Внаслідок атаки пошкоджено будинки, проте немає постраждалих та жертв. Про це повідомив начальник обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.



За інформацією Філашкіна, під російський удар потрапили чотири райони регіону:



Волноваський район. У Багатирі Великоновосілківської громади пошкоджено 2 підприємства.



Покровський район. Пошкоджено численні багатоповерхівки і приватні будинки у Кураховому і прилеглих селах. У Мирнограді пошкоджено будинок. У Звіровому Покровської громади пошкоджено 2 будинки.



Краматорський район. У Ямполі Лиманської громади пошкоджено 2 будинки. У Костянтинівці пошкоджені 4 приватні будинки, 2 багатоповерхівки, 3 гаражі, 2 лінії електропередач і газогін.



Бахмутський. У Часовоярській громаді пошкоджені 3 багатоповерхівки, 2 приватні будинки і 2 нежитлові приміщення. У Сіверську пошкоджено 4 багатоповерхівки.



Раніше ми писали, що 13 грудня близько 07:30 росіяни з БПЛА атакували Дніпровський район Херсона.