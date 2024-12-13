Вночі у Маріупольському районі лунали вибухи, працювала ППО окупантів

В окупованому Маріупольському районі Донецької області у п'ятницю вночі, 13 грудня, мешканці чули вибухи, працювала протиповітряна оборона. Про це повідомив колишній радник мера міста Петро Андрющенко.



«З півночі до третьої ранку активна робота ППО в Маріупольському районі. Вибухи лунали над морем, через що все місто насолоджувалося канонадою (сильна часта стрілянина з багатьох знарядь - ред.)», — зазначив чиновник.



За словами Андрющенка, росіяни намагалися збити БПЛА у напрямку Таганрога-Ростова (Ростовська область РФ).



Раніше ми писали, що в окупованому Маріуполі до школи №53 до учнів приїхали загарбники з Росгвардії. Вони агітували дітей вступати до російських військових навчальних закладів.