На Луганщині затримали «ексбійця батальйону "Айдар"»: окупанти його підозрюють у боях проти «Народної міліції ЛНР»

Затримання окупантами «ексбійця батальйону "Айдар"». Фото: кадр із відео

В окупованій Луганській області затримали місцевого жителя. Про це стало відомо із повідомлення фейкового «Слідчого комітету РФ».



Окупанти заявили, що чоловік «вступив до батальйону «Айдар» і з січня 2019 року брав участь у боях». Його нібито направили до міста Попасна, де він брав участь у боях із підрозділами так званої «Народної міліції ЛНР».



«Після доставлення до підрозділу відомства чоловік дав свідчення із зізнанням. «Слідство» має намір клопотати перед «судом» про обрання йому запобіжного заходу у вигляді взяття під варту», – заявили у «Слідкомі».

Нагадаємо, що «суд ДНР» виніс «вирок» 20-річному жителю Маріуполя, якого окупанти звинуватили в «шпигунстві для ГУР».