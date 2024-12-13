Окупанти атакували село в Покровській громаді: пошкоджено будинки

У четвер, 12 грудня, російська армія обстріляла село Звірове Покровської громади Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено будинки. Про це повідомили у пресслужбі Покровської міської військової адміністрації.



«О 15:00 ворог завдав удару по с. Звірове Піщанського старостинського округу. Внаслідок обстрілу пошкоджено 2 приватних житлових будинки», — йдеться у повідомленні.



У відомстві зазначили, що інформація про постраждалих не надходила.



Крім того, у Покровську минулої доби зафіксовано дві пожежі, які виникли через тління речей.



Раніше ми писали, що російські окупанти минулої доби, 12 грудня, знову обстріляли Донецьку область. Внаслідок атаки пошкоджено будинки, проте немає постраждалих та жертв.