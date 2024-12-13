Ракетний удар РФ по Україні: збито 81 із 93 ракет, включно з балістичними

Сьогодні Росія здійснила черговий ракетний удар по Україні, використавши крилаті та балістичні ракети. За попередніми звітами, було 93 ракети. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.



«Зокрема, була й щонайменше одна північнокорейська ракета. Вдалося збити 81 ракету, з них 11 крилатих ракет збито завдяки нашим F-16. Також росіяни задіяли в цій атаці майже 200 безпілотників», - написав глава держави.



Український лідер зазначив, що це один із наймасштабніших ударів по нашій енергетиці.



«Це такий "мирний" план Путіна — знищити все. Це так він хоче "переговорів" — тероризуючи мільйони людей. І він не обмежений ані в далекобійності, ані в купівлі необхідних компонентів для виробництва ракет. Нафта дає Путіну достатньо грошей, щоб вірити в безкарність. Потрібна сильна реакція світу: на масований удар — масова реакція. Тільки так зупиняється терор. Якщо лідери бояться реагувати чи звикають до терору, Путін сприймає це як дозвіл продовжувати», - заявив Зеленський.



На думку президента України, потрібні «петріоти», щоб збивати ракети та доводити, що терор не досягне мети, а також треба посилювати санкції проти Росії за війну, щоб реально впливати на російське виробництво ракет.



«Балачки Путіна не зупиняють – потрібна сила, яка приведе до миру. Сила, яка не боятиметься своєї можливості зупиняти зло. Світ може зупинити це божевілля, і для цього перш за все треба зупинити божевілля в Москві, яке вже 20+ років віддає накази на терор. Сила потрібна. Україна вдячна всім, хто допомагає», — сказав український лідер.

Раніше стало відомо, що енергетика по всій Україні знову перебуває під масованим ударом росіян.



Нагадаємо, прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан поговорив із главою Кремля Путіним телефоном, обговоривши різдвяне перемир'я.