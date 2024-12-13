Росіяни завдали удару по Костянтинівці: є пошкодження

Росіяни атакували Костянтинівку. Фото: ДСНС

Окупаційні війська 12 грудня вдарили по Костянтинівці Донецької області. Відомо про значні пошкодження. Про це повідомив начальник Костянтинівської міської військової адміністрації Сергій Горбунов.



«У період часу з 13:18 до 13:40 відбувся ворожий обстріл по місту Костянтинівці. Внаслідок обстрілів постраждалі відсутні», — зазначив він.





За словами Горбунова, пошкоджено 2 багатоповерхівки, 4 приватні будинки, 3 гаражні приміщення, 2 лінії електромережі ДТЕК та газопровід.



Раніше ми писали, що 12 грудня російська армія обстріляла село Звірове Покровської громади Донецької області. Внаслідок атак пошкоджено будинки.