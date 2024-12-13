Російські «військкори» та Z-блогери заявили про бої між ЗСУ та військами КНДР у Курській області

Військовослужбовці Північної Кореї нібито взяли участь у боях проти ЗСУ в Курській області. Про це заявила низка російських «військкорів» та Z-блогерів.
Так, російський «військкор» Юрій Котенок заявив, що нібито «бійці північнокорейських Сил спеціальних операцій взяли під контроль село Плехове у Курській області».
Подібну заяву щодо Плехового та ССО КНДР зробили Z-блогери Володимир Романов та Alex Parker Returns.
«Населений пункт було взято виключно силами ССО Північної Кореї», – сказав Романов.
«Спецназ КНДР справді взяв участь у боях у Курській області й навіть здійснив зухвалу вилазку в Сумсьу область», – стверджує Alex Parker Returns.
Ще один Z-блогер Борис Рожин заявив, що «північнокорейські військові пройшли бойове хрещення».
Нагадаємо, що 10 грудня у Пентагоні заявили про те, що війська КНДР перебувають у Курській області й готові вступити в бій з українською армією.