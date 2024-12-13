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Росія завдала удару по об'єктах ТЕС «ДТЕК»: пошкоджено обладнання

13 грудня 2024, 12:12

Росія завдала удару по об'єктах ТЕС «ДТЕК»: пошкоджено обладнання

Сьогодні, 13 грудня, Росія здійснила чергову масовану терористичну атаку на енергетичну інфраструктуру України, атаковано теплоелектростанції «ДТЕК». Про це йдеться у заяві енергокомпанії.

«За попередньою інформацією, постраждалих немає. Внаслідок масованої атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення обстрілів енергетики оперативно розпочали усунення їх наслідків та відновлення роботи обладнання», — повідомили у пресслужбі «ДТЕК».

За інформацією енергетичної компанії, цього року це вже дванадцята масована атака на українську енергетику та дев'ята масована атака на енергетичні підприємства компанії.

Усього з початку повномасштабного вторгнення теплоелектростанції «ДТЕК» було обстріляно понад 200 разів.

Раніше сьогодні Росія здійснила черговий ракетний удар по Україні, використавши крилаті та балістичні ракети.

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