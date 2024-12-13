Масштабний удар по Україні: ППО збила 81 ракету та 80 дронів

ППО збила 81 ракету та 80 БПЛА.

З 14:00 12 грудня до 10:00 13 грудня російські військові здійснили комбінований обстріл України. В черговий раз ракетно-дронний удар в основному був направлений по об'єктах енергетики України. Сили та засоби протиповітряної оборони збили 81 ракету та 80 дронів. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил.



Зазначається, що росіяни атакували Україну за допомогою 287 цілей, зокрема були застосованя 94 ракети та 193 БПЛА:



- 4 аеробалістичні ракети Х-47М2 «Кинджал» з винищувачів МіГ-31К, район пусків — Тамбовська область;



- 2 балістичні ракети «Іскандер-М», район пусків — Брянська область;



- 1 балістична ракета KN-23, район пусків — Брянська область;



- 55 крилатих ракет Х-101, Х-55СМ зі стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, район пусків — Волгоградська область;



- 24 крилаті ракети «Калібр», район пусків акваторію Чорного моря;



- 7 крилатих ракет «Іскандер-К», район пусків — Воронезька, Ростовська область;



- 1 керована авіаційна ракета Х-59/Х-69, район пусків повітряного простору над окупованою Луганською областю;



- 193 ударні БпЛА типу «Shahed» та безпілотників невстановленого типу з районів Курськ, Приморсько-Ахтарськ, Орел, Брянськ, Міллєрово — РФ.



Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, авіація, підрозділи РЕБ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил, Сил оборони України та F-16.



Станом на 11:30 ППО збила:



- 80 крилатих ракет Х-101/Х-55СМ/«Калібр»/«Іскандер-К»;



- 1 балістичну ракету «Іскандер-М»;



- 80 ударних БпЛА типу «Shahed» та безпілотників невстановленого типу.



Крім того, 105 ворожих безпілотників через активну протидію Сил оборони не досягли своєїх цілей, п'ять — повернулися до Росії, ще один — до Білорусі.



Раніше ми писали, що міністр енергетики України Герман Галущенко на своїй сторінці у Фейсбуці сьогодні вранці написав, що енергетика по всій Україні знову перебуває під масованим ударом російських військ.