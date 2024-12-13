Миколаївка на Донеччині потрапила під обстріл: з боку Слов'янської ТЕС видно дим

Слов'янська ТЕС. Архівне фото

Місто Миколаївка Краматорського району Донецької області сьогодні потрапило під російський обстріл. Про це повідомляють місцеві телеграм-канали.

Зазначається, що у місті пролунали сильні вибухи, після чого як у самому місті, так і у сусідніх населених пунктах частково зникло світло.

Місцеві жителі повідомляють, що з боку Слов'янської теплоелектростанції (ТЕС) видно дим.

Офіційна інформація з приводу події на цю годину не надходила.

Нагадаємо, раніше в компанії ДТЕК повідомили, що внаслідок масованої ракетної атаки росіян 13 грудня пошкоджено теплоелектростанції ДТЕК.