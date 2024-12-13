Мобільна група показала збиті російські дрони

Збитий БПЛА РФ «Герань». Фото: МВС України

Мобільні вогневі групи Національної гвардії збили три БПЛА окупантів. Про це йдеться у звіті МВС України.

Збитий БПЛА РФ «Герань». Фото: МВС України

Раніше сьогодні РФ провела масовану атаку по території України. Міністр енергетики України Герман Галущенко на своїй сторінці у Фейсбуці написав, що енергетика знову перебуває під ударом.



Пізніше посол США Бріджіт Брінк підтвердила, що Росія атакувала не лише енергетику, а й транспортні мережі та ключові об'єкти України.

Збитий БПЛА РФ «Герань». Фото: МВС України

У пресслужбі Повітряних сил повідомили про російську атаку України за допомогою 287 цілей, що складалася з БПЛА, крилатих та балістичних ракет.