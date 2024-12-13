ОСГВ «Хортиця» спростували інформацію, що ЗСУ на межі оточення на Донеччині

В оперативно-стратегічному угрупуванні військ «Хортиця» офіційно спростували інформацію про нібито майбутнє оточення Сил оборони у районі Успенівки Покровського району Донецької області. Як зазначається, ЗСУ активізують дії, необхідні для захисту на цій та інших ділянках фронту. Про це написали у пресслужбі.



«Наразі підрозділи Збройних Сил України, що задіяні для проведення оборонних операцій на відповідній ділянці фронту, самовіддано відбивають російські штурми на околицях населених пунктів Успенівка, Ганнівка Трудове, Романівка, вживають необхідні заходи для протидії їх захопленню або оточенню противником», — йдеться у повідомленні.



В ОСГВ «Хортиця» закликали українців перевіряти інформацію та довіряти офіційним каналам ЗСУ.



«Будь-яка емоційна інтерпретація такої інформації та поширення повідомлень, які тим чи іншим чином можуть заохотити противника до ускладнення ситуації на певній ділянці фронту, є діями на користь ворога», — закликали у відомстві.



Раніше військові аналітики зазначали, що Силам оборони загрожує оточення у кількох населених пунктах Донецької області. За їхньою інформацією, ситуація в районі «Успенівського мішка» (біля села Успенівка Курахівської громади Покровського району Донецької області) продовжує погіршуватися.