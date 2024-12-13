З лютого 2022 року через війну в Україні загинуло понад 83 тисячі російських військових — розслідування ЗМІ

Понад 83 тисячі російських військових загинули за час повномасштабної війни з Україною. Лідером за кількістю втрат став Башкортостан. Про це сьогодні повідомляють «Російська служба Бі-бі-сі» та «Медіазона».

Зазначається, що 13 грудня журналісти разом із командою волонтерів поіменно встановили 83 338 загиблих на війні російських контрактників, мобілізованих та добровольців.

«Російська служба Бі-бі-сі» наголошує, що найбільше підтверджених втрат зараз у Башкортостані. Із 3487 осіб, які загинули на фронті, майже половина були добровольцями.

Журналісти пишуть, що Башкортостан був у п'ятірці регіонів із найбільшою кількістю втрат із січня 2023 року; вже третій місяць регіон очолює цей перелік. Найчастіше на фронт йдуть мешканці сіл. Виплата за укладення договору в Башкортостані (1,3 мільйона рублів) в 27 разів перевищує середню зарплату за 2023 рік (46 700 рублів).

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія на війні в Україні втратила 750 тисяч людей, з яких 198 тисяч убитими та понад 550 тисяч пораненими.