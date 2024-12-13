Внаслідок ракетної атаки РФ п`ять з дев`яти блоків українських АЕС знизили потужність

У п'ятницю вранці, 13 грудня, російська армія вкотре атакувала енергетику України. Більшість блоків українських АЕС знизили свою потужність. Про це повідомили пресслужба МАГАТЕ в соціальній мережі X.



«Сьогодні (13 грудня) 5 з 9 діючих енергоблоків атомних електростанцій України знизили виробіток електроенергії через поновлення атак на об'єкти енергетичної інфраструктури», — йдеться в повідомленні.



Раніше ми писали, щоз 14:00 12 грудня до 10:00 13 грудня російські військові здійснили комбінований обстріл України. Вкотре ракетно-дронний удар здебільшого був спрямований по об'єктах енергетики України. Сили і засоби протиповітряної оборони збили 81 ракету і 80 дронів.