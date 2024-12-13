У ЗСУ розповіли, чи вже йдуть бої з російською армією на околицях Покровська

Ситуація під Покровськом. Фото: карта DeepState

Покровський напрямок один із найскладніших на фронті. Про це в ефірі національного телемарафону повідомив речник оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця» Назар Волошин.



За його словами, на цьому напрямку продовжуються бої з переважаючими силами військ РФ.



«Нашому керівництву доводиться приймати нестандартні рішення, насамперед для підвищення стійкості нашої оборони та більш ефективного знищення окупантів. Переважно бої мають жорсткий характер. Російська армія кидає всі наявні сили та засоби й намагається прорвати оборону наших військ, а наші захисники виявляють надзвичайну активність та стійкість і завдають ворогу втрат. Зокрема, минулої доби на цьому напрямку знищили майже 300 окупантів. Щодня на цьому напрямку окупанти втрачають до 400 людей – як убитими, так і пораненими», – розповів Волошин.



Речник ОСУВ «Хортиця» зазначив, що у Покровську російських ДРГ зараз немає.



«І бої на околицях міста не ведуться. Звичайно, ворог намагається на цьому напрямку здійснювати вплив й прориватися до більших логістичних маршрутів та населених пунктів», – додав він.

Нагадаємо, що раніше у ЗСУ заявили про те, що продовжуються бої за селище Шевченко під Покровськом.