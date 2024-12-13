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У ЗСУ показали момент знищення російської ракети під час сьогоднішньої масованої атаки: відео

13 грудня 2024, 16:14

У ЗСУ показали момент знищення російської ракети під час сьогоднішньої масованої атаки: відео

Знищення російської крилатої ракети. Фото: кадр із відео Знищення російської крилатої ракети. Фото: кадр із відео

Мобільна вогнева група Повітряного командування «Захід» під час сьогоднішньої масованої атаки збила російську крилату ракету. Про це повідомили у пресслужбі Повітряних сил ЗСУ.

Так, командир кулеметного відділення взводу охорони Галицько-Волинської радіотехнічної бригади, молодший сержант Володимир Пшеничняк із переносного зенітно-ракетного комплексу «Ігла» знищив ракету.

Збита ракета не завдала шкоди об'єктам критичної інфраструктури. Місце падіння та залишки ракети виявила пошукова група.

Нагадаємо, що під час сьогоднішньої масованої атаки РФ на Україну сили ППО збили 81 із 94 ракет.

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