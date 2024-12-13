На окупованій Луганщині випав сніг: через погодні умови частина споживачів залишилася без світла

У «ЛНР» снігопад. Фото: скрин з відео

На тимчасово окупованій частині Луганської області 13 грудня випав сніг, зокрема у Луганську, Кремінній, Сіверськодонецьку, Вознесенівці, Довжанську, а також у селищах Криничне і Шахтарське. Деякі споживачі залишаються без електропостачання через погодні умови.



За ніч енергетики відновили електропостачання на семи трансформаторних підстанціях, від яких запитано понад 500 абонентів. Ще тисяча споживачів залишаються без електроенергії.

Проблеми спостерігаються у Довжанську, Вознесенівці, і в селищах Криничне та Шахтарське. Також все ще знеструмлено населений пункт Бобриківка.





У Мінтрансі «ЛНР» повідомили, що на автошляхах працює 147 одиниць снігоочисної та допоміжної техніки. Задіяно 250 осіб особового складу.



Так званий голова адміністрації Сіверськодонецька Микола Моргунов повідомив, що у місті проводяться роботи з розчищення автошляхів, а також обробляється дорожнє полотно піско-соляною сумішшю.



Кремінна внаслідок снігопаду також частково залишилася без світла. Зокрема, з 00:00 до 08:00 електропостачання не було. Окупована влада обіцяє заживити місто.



Раніше ми писали, що на тимчасово окупованій території Донецької області продовжуються проблеми з водопостачанням. Так званий голова уряду ДНР Євген Солнцев заявив, що до 2026 року питання водопостачання вирішити не вдасться.