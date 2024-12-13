Депутат Бундестагу виступив за введення німецьких миротворців в Україну

Депутат Бундестагу Родеріх Кізеветтер виступив за введення німецьких миротворчих військ в Україну. Про це повідомило німецьке видання BILD.



Родеріх Кізеветтер, експерт із зовнішньої політики найбільшої опозиційної партії «ХДС» також заявив в інтерв'ю журналу Spiegel про необхідність поставити ЗСУ крилаті ракети Taurus.



«Ми готові постачати крилаті ракети Taurus, робити все можливе, щоб Україна перемогла, як сказав [кандидат у канцлери] Фрідріх Мерц. А потім ми готові послати війська, щоб забезпечити мир. До миротворчої місії ще далеко, але розумно почати планування вже зараз. Новий федеральний уряд на чолі з "ХДС" має взяти в цьому участь, зокрема для того, щоб дати сигнал Москві — ми нічого не виключаємо у військовому відношенні, нас не залякати», - зазначив він.

Раніше Шольц у Києві висловився про можливість постачання Україні крилатих ракет Taurus.