«Прокурор» та «суддя» в Донецьку отримали підозри від української прокуратури

На Донеччині правоохоронці заочно повідомили про підозру фейковим «судді» та «прокурору», які будують кар'єру на окупованих територіях.



У листопаді 2014 року юрист із Донецька працевлаштувався «слідчим з особливо важливих справ» у незаконно створену «генеральну прокуратуру ДНР». Пізніше обіймав посади «старшого слідчого», «заступника прокурора Ленінського району», «прокурора Волноваського району». З червня 2023 року — «виконувач обов'язків прокурора Волноваського району».



Мешканка Макіївки почала працювати на окупантів у 2023 році. Указом президента РФ вона стала «заступницею голови» так званого Гірницького районного суду.



У прокуратурі зазначили, що підозрювані забезпечують зміцнення влади РФ на окупованій частині Донецької області. Обох підозрюють у державній зраді та колабораціоністській діяльності (ч. ч. 1, 2 ст. 111, ч. 7 ст. 111-1 КК України).



Нині вони у розшуку.