На Донеччині ще 4 підприємства можуть бронювати своїх співробітників

Чотири підприємства на Донеччині області набули статусу «критичних». Як повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації, ці підприємства можуть бронювати своїх співробітників згідно з українським законодавством.



У ДонОВА не вказали назв цих підприємств. Наголошено лише, що на розгляд членів комісії надійшли звернення 4 підприємств, які подали пакет документів з метою визначення їх критично важливими.



Члени комісії визнали критично важливим одне підприємство паливно-енергетичного комплексу. Також повторно статус критичних надано трьом підприємствам, які працюють у сфері охорони здоров'я.