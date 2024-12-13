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На Донеччині ще 4 підприємства можуть бронювати своїх співробітників

13 грудня 2024, 17:14

На Донеччині ще 4 підприємства можуть бронювати своїх співробітників

Чотири підприємства на Донеччині області набули статусу «критичних». Як повідомили у Донецькій обласній військовій адміністрації, ці підприємства можуть бронювати своїх співробітників згідно з українським законодавством.

У ДонОВА не вказали назв цих підприємств. Наголошено лише, що на розгляд членів комісії надійшли звернення 4 підприємств, які подали пакет документів з метою визначення їх критично важливими.

Члени комісії визнали критично важливим одне підприємство паливно-енергетичного комплексу. Також повторно статус критичних надано трьом підприємствам, які працюють у сфері охорони здоров'я.

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