В Україні призупинять видачу та оформлення паспортів: причина

В Україні не видаватимуть паспорти. Фото: пресслужба

В Україні паспортний сервіс найближчими днями не надаватиме послуг з видачі паспортів та оформлення документів. Про це повідомили у пресслужбі державного підприємства Документ.



«13 грудня 2024 року о 16:30 (за київським часом) відбудуться планові технічні роботи обслуговування обладнання, що забезпечує роботу Єдиного державного демографічного реєстру (ЄДДР)», — йдеться у повідомленні.



У відомстві уточнили, що видача та оформлення паспортних документів не надаватиметься з 16.00 13.12.2024 до 16.12.2024.



Про відновлення роботи буде проінформовано пізніше.



Раніше ми писали, що на окупованій території Луганської області ті мешканці, які не оформили паспорта РФ, з початку 2025 року не отримуватимуть пенсії. Таке рішення 12 грудня ухвалили в окупаційній адміністрації «ЛНР».