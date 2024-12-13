На Донеччині чиновник військової частини змушував працювати підлеглих на свою родину — ДБР

На Донеччині заступник начальника підрозділу однієї з військових частин змушував підлеглих працювати на свою родину та віддавати левову частину виплат. Фото: ДБР

Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило заступника начальника підрозділу однієї з військових частин у Донецькій області, який змушував підлеглих працювати на його родину та віддавати частину нарахованих бойових виплат. Про це сьогодні повідомила пресслужба ДБР.

Зазначається, що військовослужбовці виконували будівельні роботи і працювали в магазині, який належав дружині чиновника. Якщо вони відмовлялися, він погрожував відправити їх на передову без належної підготовки.

«З січня 2023 року четверо військових працювали на сім'ю чиновника. Вони майже два роки не виконували основних обов'язків на службі, але отримували повне грошове забезпечення, включаючи винагороду за бойові завдання. Левову частку виплат вони передавали "роботодавцю"», — йдеться у повідомленні.

ДБР провело обшуки, у тому числі за місцем проживання посадової особи, та вилучило докази, що підтверджують її незаконну діяльність. Попередньо збитки держави оцінюються на суму понад 3 млн гривень.