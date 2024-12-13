«ЛНР» вигадала для мешканців окупації ще один комунальний платіж

Для мешканців окупованої території Луганської області у 2025 році хочуть запровадити додаткову оплату. Окупаційна влада «ЛНР» хоче створити фонд капітального ремонту багатоквартирних будинків.



«У 2025 році ми розроблятимемо нормативну документацію, визначатимемо мінімальну вартість плати за капітальний ремонт, запускатимемо Фонд капремонту. Він передбачає додаткову оплату, яку має кожен мешканець будинку щомісяця, як звичайну, так скажімо, квартплату за утримання будинку, платити до цього фонду», — сказав «заступник міністра будівництва та ЖКГ» Станіслав Дупленко.



У «ЛНР» стверджують, що подібний фонд стане джерелом фінансування для виконання робіт капітального характеру.



Поки що не повідомляється, яким буде розмір щомісячних внесків.



Раніше більшість ремонтних робіт у будинках державної та комунальної власності на захоплених територіях Донбасу проводили коштом «бюджетних» грошей. Протягом усіх років окупації угруповання «ЛНР» та «ДНР» датуються російськими регіонами. При цьому проблеми у сфері ЖКГ у місцевих жителів виникають регулярно. Окупаційна влада у таких випадках посилається на старий житловий фонд.



Як повідомлялося, у тимчасово окупованому місті Новодружеськ Луганської області після початку повномасштабної війни почалися проблеми з електропостачанням.