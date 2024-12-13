Війська РФ застосовують хімічну зброю проти Сил оборони — є випадки загибелі українських військових

З початку повномасштабної вийни РФ проти України троє українських військовослужбовців померли внаслідок отруєння російськими хімічними речовинами. Про це заявив начальник відділу екологічної безпеки та цивільного захисту управління радіаційного, хімічного, біологічного захисту Командування Сил підтримки ЗСУ Артем Власюк.



«Щодо загиблих військовослужбовців, то ми маємо зараз, на жаль, 3 летальні випадки», — цитує Власюка «Інтерфакс-Україна».



Чиновник зазначив, що не оголошуватиме імена військових та підрозділи з метою безпеки.



«У трьох випадках ми маємо висновки лікарів про констатацію смерті внаслідок гострого отруєння невідомою хімічною речовиною», — сказав Власюк.



Він зазначив, що всього з початку повномасштабного вторгнення з симптомами отруєння до медичних установ було направлено понад 2 тисячі військовослужбовців з різними ступенями отруєння невідомими або відомими хімічними речовинами, у тому числі отруйними речовинами подразнюючої дії.



У ВСУ наголосили, що українські військовослужбовці не використовують заборонених хімічних речовин, і Україна дотримується міжнародного права.



Влітку повідомлялося, що російські окупаційні війська використовують проти українських військових хімічну зброю дедалі частіше.