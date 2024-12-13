У Росії та на окупованих територіях заблоковано Viber

На території РФ та в окупованих містах України заборонено роботу месенджера Viber. Роскомнагляд заблокує Viber, посилаючись на порушення російських законів із боку власників месенджера.



Доступ до сервісу обмежений нібито через його використання «з терористичною та екстремістською метою, вербування громадян для їх вчинення, продаж наркотиків, а також у зв'язку з розміщенням протиправної інформації».



Незаконні збройні формування «Л-ДНР» у 2022 році стверджували, що за допомогою Viber українські військові обчислюють об'єкти, по яких завдають ударів. Посилаючись на це, угруповання обмежили використання месенджера Viber на окупованій території. Доступ до нього частково було обмежено, тому мешканці окупації звернулися до послуг VPN.



Раніше «Л-ДНР» заблокували доступ до Facebook та Instagram на підконтрольній їй території. З аналогічним поясненням доступ до Facebook та Instagram було заборонено і на території Росії. Кремль назвав Meta «екстремістською організацією».



Зайти до Facebook та Instagram, як і раніше, можна за допомогою VPN.