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Головне за день: Атака по енергосистемі. Ситуація під Курахове

13 грудня 2024, 23:00

Головне за день: Атака по енергосистемі. Ситуація під Курахове

Суспільство

 За даними міністерства соціальної політики України, на тимчасово окуповані території повернулося близько тисячі українців.

На території РФ та в окупованих містах України заборонено роботу месенджера Viber. Роскомнагляд заблокує Viber, посилаючись на порушення російських законів із боку власників месенджера.

Басманний районний суд Москви заарештував колишнього «заступника голови уряду ДНР, екс-керівника апарату уряду республіки» Дениса Петкуна. Чиновника звинувачують у присвоєнні або розтраті, вчиненій організованою групою в особливо великому розмірі. Рік тому його призначив на посаду Денис Пушилін.

Для мешканців окупованої території Луганської області у 2025 році хочуть запровадити додаткову оплату. Окупаційна влада «ЛНР» хоче створити фонд капітального ремонту багатоквартирних будинків.

На тимчасово окупованій частині Луганської області 13 грудня випав сніг, зокрема у Луганську, Кремінній, Сіверськдонецьку, Вознесенівці, Должанську, а також у селищах Криничне та Шахтарське. Деякі споживачі залишаються без електропостачання через погодні умови.

На тимчасово окупованій території Донецької області продовжуються проблеми з водопостачанням. Голова так званого "уряду ДНР" Євген Солнцев заявив, що до 2026 року питання водопостачання вирішити не вдасться.

В окупованій Луганській області затримано місцевого жителя. Стверджується, що чоловік перебував у батальйоні «Айдар» та з січня 2019 року брав участь у боях проти «Народної міліції ЛНР».

Бойові дії

 Росія здійснила черговий ракетний удар по енергосистемі України, транспортних мережах та ключових об'єктах, використавши крилаті та балістичні ракети. Внаслідок атаки було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС, п'ять із дев'яти блоків українських АЕС знизили потужність.

У Костянтинівці та селі Звєрєво пошкоджено житлові будинки, гаражі, лінії електромережі ДТЕК та газопровід. У Чернігівській області та удар припав по одній із ферм у Ніжинському районі, загинули 11 корів. Росіяни вдарили по Мирному на Харківщині: поранено чотирьох людей, серед них працівники підприємства. Ще двох людей поранено у Херсоні.

У Росії заявили, що масований ракетний удар по Україні був відповіддю на атаку по аеродрому в Таганрозі.

4-й окремий загін Центру спеціального призначення "Омега" НГУ підірвав будівлю з російськими окупантами в Торецьку.

За даними аналітиків DeepState, в «Успенівському мішку» під Кураховим ситуація для ЗСУ критична. Підтвердження, що загарбники змогли там закріпитися – ні, тож ділянка на карті перейшла лише у «сіру зону». Командувача ОТГ «Донецьк» Олександра Луценка звільнили, тепер він обійматиме посаду в командуванні Сухопутних військ.

В ОСГВ «Хортиця» офіційно спростували інформацію про нібито майбутнє оточення Сил оборони в районі Успенівки Покровського району Донецької області.

Про ці, а також інші важливі події в окупації дивіться у проєкті «За гранню»:

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