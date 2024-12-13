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Кремль вирішив «покарати» жителів Абхазії після протестів та відхиленої угоди — що сталося

13 грудня 2024, 21:35

Кремль вирішив «покарати» жителів Абхазії після протестів та відхиленої угоди — що сталося

Влада РФ в «виховних» цілях обмежила турпотік до Абхазії (територія Грузії, яка оголосила себе незалежною в 1992 році), повідомляють російські ЗМІ, посилаючись на чиновників. Причиною покарання стала відмова абхазів підписати угоду про інвестиції російського бізнесу.

Російські туристи тимчасово не можуть купувати тури до Абхазії через обмеження, заявив віцепрезидент Асоціації туроператорів Росії Артур Мурадян. Причиною він назвав відмову Абхазії ратифікувати інвестугоду з Росією, а саме обмеження назвав «виховною роботою» для абхазів.

«Поки що абхази опираються затвердженню тих норм, які призвели до відставки їхнього президента, тому з абхазьким бізнесом йде виховна робота — позбавлення турпотоку з Росії, який був основною статтею доходу республіки», — сказав Мурадян.

При цьому Мурадян наголосив, що туристи можуть їздити до Абхазії, самостійно купуючи квитки та оплачуючи проживання.

У листопаді абхази вийшли на протести, вказуючи, що на їхній території створять нерівні умови для бізнесу на користь росіян. Після того, як учасники протестів штурмом взяли будівлю парламенту, законодавці відхилили проєкт угоди.

Президент Абхазії Аслан Бжанія на тлі протестів пообіцяв піти у відставку. 19 листопада він залишив свою посаду, як і прем'єр Олександр Анкваб. Обов'язки президента виконує Бадра Гунба.

Міжнародна спільнота продовжує розглядати Абхазію як частину Грузії. Серед нечисленних країн, які співпрацюють із цією територією — Росія. На початок 2024 року незалежність «республіки» визнали п'ять країн-членів ООН та дві невизнані держосвіти — Південна Осетія та Придністров'я.

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