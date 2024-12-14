Вночі в Донецьку та Горлівці від обстрілів постраждали 3 особи, є пошкодження будинків

Діра у стіні одного з будинків у Горлівці після обстрілу

Окуповані Горлівка та Донецьк зазнали обстрілу увечері 13 грудня. В окупаційній адміністрації «ДНР» завили про поранення трьох мирних мешканців.



Стверджується, що у Донецьку внаслідок падіння уламків збитої силами ППО ракети поранено чоловіка. А вночі в Горлівці через атаку дрона на автобус одного з підприємств постраждали двоє мирних жителів.

Загалом у Горлівці за ніч було пошкоджено два автобуси, багатоквартирний будинок, заклади освіти та соціальної сфери.



Російські окупанти 12 грудня знову обстріляли Донецьку область. Внаслідок атаки пошкоджено будинки. Постраждалих та жертв немає.