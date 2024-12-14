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Вночі в Донецьку та Горлівці від обстрілів постраждали 3 особи, є пошкодження будинків

14 грудня 2024, 08:35

Вночі в Донецьку та Горлівці від обстрілів постраждали 3 особи, є пошкодження будинків

Діра у стіні одного з будинків у Горлівці після обстрілу Діра у стіні одного з будинків у Горлівці після обстрілу

Окуповані Горлівка та Донецьк зазнали обстрілу увечері 13 грудня. В окупаційній адміністрації «ДНР» завили про поранення трьох мирних мешканців.

Стверджується, що у Донецьку внаслідок падіння уламків збитої силами ППО ракети поранено чоловіка. А вночі в Горлівці через атаку дрона на автобус одного з підприємств постраждали двоє мирних жителів.

Загалом у Горлівці за ніч було пошкоджено два автобуси, багатоквартирний будинок, заклади освіти та соціальної сфери.

Російські окупанти 12 грудня знову обстріляли Донецьку область. Внаслідок атаки пошкоджено будинки. Постраждалих та жертв немає.

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