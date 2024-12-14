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Обстріл Горлівки: у квартирі житлового будинку — величезна дірка

14 грудня 2024, 11:00

Обстріл Горлівки: у квартирі житлового будинку — величезна дірка

Пошкоджений автомобіль внаслідок обстрілу Горлівки Пошкоджений автомобіль внаслідок обстрілу Горлівки

В окупованій Горлівці під обстрілами постраждали троє людей. Про це повідомили в окупаційній адміністрації «ДНР». Стверджується, що люди постраждали в центрі міста, а обстріл був масованим з касетними боєприпасами. Пошкоджено авто місцевих жителів.

Також автобус за маршрутом №1 зазнав удару. Водій та пасажири не постраждали.

Є пряме влучення снаряда по квартирі одного з будинків у мікрорайоні «Квартал 88» (Центрально-міський район Горлівки).

Окуповані Горлівка та Донецьк зазнали обстрілу увечері 13 грудня. В окупаційній адміністрації «ДНР» завили про поранення трьох мирних мешканців.

За добу російські окупанти 5 разів обстріляли населені пункти Донецької області. Як повідомили в обласній військовій адміністрації, інформація про постраждалих за добу не надходила.

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