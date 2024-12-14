Потужна пожежа у російському Орлі: куди вдарили Сили оборони

У ніч на 14 грудня підрозділи Сили оборони України вдарили по лінійно-виробничій диспетчерській станції (ЛВДС) «Сталевий кінь» в Орловській області РФ.



Це один із найбільших терміналів нафтопродуктів у передмісті Орла.



Після удару почалася потужна пожежа.

Лінійна виробничо-диспетчерська станція «Сталевий кінь» є частиною російського військово-промислового комплексу, який забезпечує постачання нафтопродуктів для армії РФ, уточнили в Генштабі ЗСУ.



Раніше повідомлялося, що у Брянській області РФ було атаковано нафтоналивний пункт нафтопроводу «Дружба» у селищі Свень, потім цю інформацію підтвердив Генштаб ЗСУ. Також у Таганрозі Ростовської області РФ було атаковано авіаремонтний завод.