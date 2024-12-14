Північнокорейських солдатів готують до штурмів у РФ — розвідка

Солдатів із Північної Кореї готують до безпосередньої участі у бойових діях, з'ясувала українська розвідка.



Командування підрозділів північнокорейської армії на території Росії отримало наказ увійти у взаємодію із суміжними російськими підрозділами, які ведуть бойові дії в Курській області. Про це пише Головне управління розвідки Міноборони України.



«Ймовірно, що вожді держави-агресора найближчим часом залучать солдатів КНДР безпосередньо до ведення штурмових дій. Цими днями вони отримали додаткові запаси продовольства. 13 грудня 2024 року підрозділи північнокорейської армії привели у стан готовності і наказали чекати на подальші вказівки», — повідомили розвідці.



Частину особового складу військ КНДР приховано перекидають до лінії фронту цивільними вантажівками, що зовні нагадують автомобілі доставлення води, додали в ГУР.

Нагадаємо, що 10 грудня у Пентагоні заявили про те, що війська КНДР перебувають у Курській області і готові розпочати бій з українською армією.



Військовослужбовці Північної Кореї нібито взяли участь у боях проти ЗСУ в Курській області, заявила низка російських «військоров» та Z-блогерів.