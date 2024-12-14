В Грузії парламент голосував за нового президента: протести продовжуються, Зурабішвілі відмовилася залишити посаду

Колегія виборців у парламенті Грузії обрала президентом країни Міхеїла Кавелашвілі. Про це повідомляє «Эхо Кавказа».



Він отримав 224 голоси, один бюлетень було зіпсовано.



Колегія виборців складається із 300 депутатів парламенту, членів верховних рад Аджарії та Абхазії, представників місцевих адміністрацій.



Кавелашвілі був єдиним кандидатом на пост глави держави від керівної партії «Грузинська мрія».

Чинна президентка Грузії Саломе Зурабішвілі відмовилася висувати свою кандидатуру і назвала вибори президента, які проходять сьогодні, «пародією». Вона підтримує протести, що відбуваються в Грузії.



Вибори проводить Центральна виборча комісія Грузії. Голова ЦВК Георгій Каландарішвілі на початку засідання докладно пояснив виборцям процедуру обрання президента.



До парламенту зранку стягнуто поліцію, за кількасот метрів на площі Свободи знаходяться поліцейський спецзагін і водомети.



Біля парламенту збираються невеликими групами учасники акції протесту проти політики влади, агресивних дій з їхнього боку немає. Вони влаштували акцію «Покажи диплом, Кавелашвілі», апелюючи до того, що кандидат на пост президента не має вищої освіти.

Також протестувальники скандують «раби» та «росіяни», звертаючись до депутатів парламенту, які голосують у залі.



Пізніше Саломе Зурабішвілі заявила, що не визнає легітимність сьогоднішніх президентських виборів.



«Ніхто нікого не обирав. Нічого не сталося», — заявила президентка громадянам, які зібралися біля президентської резиденції.



Зурабішвілі заявила, що в цій ситуації не піде з посади президента, доки не будуть призначені нові парламентські вибори.



Протести в Грузії тривають уже понад два тижні.

Антиурядовий мітинг у центрі Тбілісі утворився в ніч на 29 листопада після того, як влада оголосила про відмову від євроінтеграційного курсу Грузії до 2028 року. Мітингувальники вважають рішення антиконституційним.



До цього, починаючи з кінця жовтня, у Тбілісі люди стали виходити на акції протесту також із вимогою провести перевибори до парламенту. Опозиція стверджує, що результати парламентських виборів сфальсифіковані. Керівну партію «Грузинська мрія» звинувачують у тісних контактах із Кремлем.



Україна готує юридичну реакцію на події у Грузії та працює з партнерами за конкретними напрямками, заявив президент України Володимир Зеленський.