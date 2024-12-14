Російські військові просуваються в Кураховому та активно знімають про це відео

У мережі з'явилося відео — російський прапор вивішений на будівлі міської ради Курахового Донецької області. Окупаційні війська заявляють, що просуваються у місті.



Аналітичний проєкт DeepState повідомив, що окупант справді просувається до Курахового, поступово займаючи центральну частину міста. Наразі військові РФ знімають українську символіку з будівель у Кураховому. Також, за даними проєкту, війська РФ взяли в полон чотирьох українських військовослужбовців.



У Генштабі ЗСУ поки не коментували ситуацію.

Раніше повідомлялося, що у російської армії є просування в Константинопольському, Сухих Ялах, Шевченку, біля Дального, Піщаного, Благодатного та Сторожового.