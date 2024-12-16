У Черкаській області збили російський «Шахед» під час нічної атаки

На Черкащині прикордонники збили російський «Шахед» під час нічної атаки. Про це повідомила Держприкордонслужба.
На Черкащині прикордонники збили ворожий «шахед» під час нічної атаки— Державна прикордонна служба України (@DPSU_ua) December 16, 2024
Обламки дрону впали в акваторію Дніпра, не заподіявши шкоди інфраструктурі чи мирному населенню.
Повідомляється, що уламки дрона впали в акваторію Дніпра, не заподіявши шкоди інфраструктурі чи мирному населенню.
Нагадаємо, за минулу добу протиповітряна оборона України збила 27 із 49 російських БПЛА.
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