У Черкаській області збили російський «Шахед» під час нічної атаки

Прикордонники збили «Шахед» у Черкаській області під час нічної атаки. Фото: кадр із відео

На Черкащині прикордонники збили російський «Шахед» під час нічної атаки. Про це повідомила Держприкордонслужба.

На Черкащині прикордонники збили ворожий «шахед» під час нічної атаки



Обламки дрону впали в акваторію Дніпра, не заподіявши шкоди інфраструктурі чи мирному населенню. — Державна прикордонна служба України (@DPSU_ua) December 16, 2024



Повідомляється, що уламки дрона впали в акваторію Дніпра, не заподіявши шкоди інфраструктурі чи мирному населенню.



Нагадаємо, за минулу добу протиповітряна оборона України збила 27 із 49 російських БПЛА.