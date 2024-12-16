На Сіверському напрямку почалися активні бої: це пов'язано зі зміною командувача в армії РФ – ЗСУ

Речниця ОТУ «Луганськ» Анастасія Бобовнікова. Фото: «Новини Донбасу»

На Сіверському напрямку почалися активні бойові дії. Про це «Новинам Донбасу» повідомила речниця оперативно-тактичного угруповання «Луганськ» Анастасія Бобовнікова.



Бобовнікова нагадала, що перед цим вони заявляли про те, що росіяни через невдачі змінили командувача армії на Сіверському напрямку.



«Прийшов новий командувач. Відповідно, він увійшов у курс справи й тепер йому необхідно показати перед своїм командуванням: «Ось, я «русский парень», зараз шашкою махну та дійду до Києва». Зрештою, вони зробили «широкий жест». Близько сотні одиниць техніки було знищено протягом двох днів. Також – близько 400 людей особового складу. Досі точаться бої й досі ми рахуємо, скільки всього було задіяно. Однак станом на сьогоднішній ранок були такі цифри», – сказала вона.



За її словами, окупанти таким наступом намагалися показати, що вони «повністю захоплять Луганську область».



«Але вони глибоко помилилися. Вони сюди прийшли, щоб померти. І ми констатуємо те, що почалися активні бойові дії на цьому напрямку. Що росіяни робитимуть далі після цих невдач – ми ще не знаємо. Однак ви бачите, що вже три дні тривають бої. І вони сунуть, сунуть і сунуть», – додала речниця ОТУ «Луганськ».

Нагадаємо, що 14 грудня ЗСУ відбили масований штурм на Сіверському напрямку. Всього за 14 грудня на цьому напрямку зафіксували 55 боєзіткнень з окупантами, а 15-го – 34.