Російський генерал і його помічник загинули сьогодні вранці в Москві внаслідок підриву. Фото: росЗМІ

Як уже повідомлялося, начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ генерал-лейтенант Ігор Кирилов був убитий сьогодні в Москві разом із помічником. Коли він виходив із під'їзду, вибухнула бомба, закладена в припаркований поряд електросамокат.

Британська ВВС та німецький Spiegel з посиланням на джерела стверджують, що вибух — операція українських спецслужб.

У мережі з'явилося відео моменту підриву генерала Кирилова у Москві.

Видання ASTRA зібрало відомості про загиблого генерала.

Зазначається, що Ігор Кирилов народився 13 липня 1970 року в Костромі. Там же у 1991 році закінчив Костромське вище військове командне училище хімічного захисту та Військову академію РХБ захисту імені С.К. Тимошенко у 2007-му.

З 1991 по 1995 рік служив командиром взводу у Західній групі військ у Німеччині та Московському військовому окрузі.

До 2009 року Кирилов дослужився до посади командира окремої бригади РХБ захисту, а потім продовжив службу в Управлінні начальника військ РХБ захисту ЗС РФ.

З вересня 2014 року по квітень 2017 року Кирилов очолював Військову академію РХБ захисту імені С.К. Тимошенко, а у квітні 2017 року був призначений начальником військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту ЗС РФ.

Ігоря Кирилова називають одним із розробників ТОС-2 «Тосочка», яку пізніше прийняли на озброєння до РФ. Це вогнеметна система з використанням снарядів із термобаричною або запальною бойовою частиною.

За даними бази патентів Федерального інституту промислової власності РФ, Ігор Кирилов — один із винахідників набору реагентів для виявлення РНК вірусу SARS-CoV-2.

У період пандемії коронавірусу Кирилов неодноразово висловлював думку, що ця пандемія має навмисний характер і США причетні до її виникнення.

Після російського вторгнення в Україну Кирилов заявив, що там виявлено мережу біолабораторій, а українська влада під приводом боротьби з ковідом відправила США тисячі зразків, які стосуються «слов'янського етносу» з метою створення біологічної зброї.

У підриві греблі Каховської ГЕС Кирилов звинуватив Пентагон, який, за його словами, намагався у такий спосіб створити популяції дрібних комах, здатних бути переносниками небезпечних захворювань — лихоманки Ебола, гепатиту В, СНІДу та тяжкого гострого респіраторного синдрому.

У Кирилова залишилися дружина та двоє синів. Видання «Можемо пояснити» звертає увагу, що старший син — Ілля — народився в Німеччині, а місцем реєстрації членів родини Кирилова у багатьох витоках вказано Фрунзенську набережну 22/2 у Москві. За цією адресою розташована будівля Міноборони РФ.

Разом із генералом Кириловим під час вибуху в Москві загинув його помічник Ілля Полікарпов, повідомила ТАСС дружина загиблого Наталія. У нього залишилося двоє дітей.

Нагадаємо, незадовго до вибуху СБУ заочно оголосило Кирилову підозру щодо застосування проти ЗСУ хімічної зброї.

«За наказом Кирилова з початку повномасштабної війни зафіксовано понад 4,8 тисячі випадків використання ворогом хімбоприпасів», — повідомили у відомстві.