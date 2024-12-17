Українські морпіхи не дали військам РФ прорвати оборону на Курахівському напрямку: кадри

Колона російської бронетехніки на Курахівському напрямку. Фото: кадр із відео

Днями армія РФ вкотре спробувала прорвати оборону 37-ї бригади морської піхоти ЗСУ. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



Росіяни задіяли у штурмі важку броньовану техніку та піхоту. Однак завдяки мінним загородженням та FPV-дронам морпіхи відбили штурм. В результаті знищені два танки та дві БМП. Ліквідовані два окупанти, ще сім – поранені.

Нагадаємо, що ЗСУ відбили новий штурм російської армії на Сіверському напрямку, десятки загарбників загинули та поранені.