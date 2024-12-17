У ЗСУ розповіли про ситуацію на Времівському напрямку після заяви DeepState про загрозу оточення

Ситуація на Времівському напрямку. Фото: карта ОСУВ «Хортиця»

17 грудня з початку доби штурмові групи російської армії атакували українські позиції на Времівському напрямку в районах селищ Велика Новосілка та Благодатне, села Сторожове та на південно-західній околиці села Макарівка. Про це повідомили у пресслужбі оперативно-стратегічного угруповання військ «Хортиця».



Окупанти успіху не мали, зазнали втрат і відійшли. Їхні втрати уточнюються.



Боєзіткнення тривають. Наразі змін тактичного положення військ РФ не зафіксували.



Підрозділи ЗСУ проводять заходи щодо утримання позицій, протидії оперативному оточенню та захопленню населених пунктів, що обороняються.

Нагадаємо, що аналітики DeepState заявили про те, що російські війська «зрізають» Времівський виступ, внаслідок чого виникла загроза оточення ЗСУ.