В Україні чоловіки 25-60 років з ІІ або ІІІ групою інвалідності зобов'язані пройти повторний огляд з квітня до 1 листопада 2025 року

Чоловіки 25-60 років з ІІ або ІІІ групою інвалідності із зазначенням терміну повторного огляду зобов'язані будуть пройти його в період з 1 квітня до 1 листопада 2025 року за новим законом. Це стосується випадків, коли інвалідність була встановлена до 1 січня 2025 року – до реформи МСЕК, повідомляє «Судово-юридична газета».

Зазначається, що фінальна редакція законопроекту про реформу МСЕК передбачає, що чоловіки віком від 25 до 60 років, яким була встановлена ІІ або ІІІ група інвалідності із зазначенням терміну повторного огляду, зобов'язані будуть з 1 квітня по 1 листопада 2025 року пройти оцінку повсякденного функціонування за новими правилами.

«Чоловіки віком від 25 до 60 років, яким було встановлено другу чи третю групу інвалідності із зазначенням терміну повторного огляду, зобов'язані будуть у період з 1 квітня 2025 року по 1 листопада 2025 року пройти оцінку повсякденного функціонування особи відповідно до нового закону про реформу МСЕК та Порядку проведення оцінки повсякденного функціонування особи, затвердженої Кабінетом Міністрів», — пише видання.

Вказується, що це стосуватиметься випадків, коли особі інвалідність із зазначенням терміну повторного огляду була встановлена до набрання чинності законом про реформу МСЕК, тобто, до 1 січня 2025 року, та термін повторного огляду припав на період військового стану на території України, але особа відповідно до умов, встановлених Кабміном, не проходила такого повторного огляду в медико-соціальних експертних комісіях.

Відповідні зміни передбачені законопроектом 12178 щодо реформи МСЕК у редакції до другого читання, яку 9 грудня на своєму засіданні схвалив Комітет Верховної Ради зі здоров'я нації.