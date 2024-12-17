Війська Росії з артилерії обстріляли автобус у селищі під Покровськом: поранені пасажири

17 грудня о 15:50 російські окупанти з артилерії обстріляли селище Удачне Покровського району. Про це повідомили у пресслужбі Донецької обласної прокуратури.



У зоні ураження опинився автобус. Внаслідок обстрілу чотири пасажири у віці 26, 39, 41 та 46 років отримали поранення. У постраждалих діагностували закритий перелом, контузію, забій, осколкові та проникаючі поранення. Їх доправили до лікарні для надання допомоги.

Нагадаємо, що 16 грудня росіяни вдарили по Покровську, внаслідок чого загинула одна людина.