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Головне за день: У Москві ліквідовано голову радіохімічних військ РФ. Ситуація на Времєвському напрямі

17 грудня 2024, 23:07

Головне за день: У Москві ліквідовано голову радіохімічних військ РФ. Ситуація на Времєвському напрямі

Політика

 Голова Офісу президента України Андрій Єрмак заявив , що реальні переговори про мир розпочнуться лише тоді, коли Росія не матиме ресурсів продовжувати війну. Він наголосив, що ситуація залишається складною.

Суспільство

 Чоловіки 25-60 років з ІІ або ІІІ групою інвалідності із зазначенням терміну повторного огляду зобов'язані будуть пройти його в період з 1 квітня до 1 листопада 2025 року за новим законом. Це стосується випадків, коли інвалідність встановлена до 1 січня 2025 року — до реформи МСЕК.

У Донецькій області ухвалили рішення про примусову евакуацію дітей із семи населених пунктів Удаченської громади Покровського району. Усього у безпечніші регіони мають евакуювати  146 дітей.

Внаслідок вибуху в Москві загинув генерал-лейтенант ЗС РФ, начальник радіохімічних військ РФ та його помічник, детонація вибухового пристрою сталася у дворі будинку в Нижегородському районі Москви. Британська BBC та німецький Spiegel із посиланням на джерела стверджують, що вибух — операція українських спецслужб.

В окупованому Старобільську може зникнути Старобільський парк культури та відпочинку. На місці парку планують встановити пам'ятник "Комсомольській славі", а майданчики для дітей замінити на комерційні споруди.

Внаслідок краху в Керченській протоці вранці 15 грудня двох танкерів «Волгонафта 212» та «Волгонафта-239» мазут почав витікати у воду. У море потрапили тисячі тонн нафтопродуктів, які винесло на берег селища Хвиля у Краснодарському краї, а також на пляжі в Анапі.

Бойові дії

 У чотирьох районах Києва впали уламки БПЛА, пошкоджено автомобіль та вікна у житлових будинках. Внаслідок обстрілу Куп'янська з РСЗВ загинули двоє чоловіків. Чотири пасажири автобуса постраждали в селищі Удачне Покровського району через обстріл.

Штурмові групи російської армії атакували українські позиції на Времєвському напрямку в районах селищ Велика Новосілка та Благодатне, села Сторожове та на південно-західній околиці села Макарівка. Окупанти успіху не мали, зазнали втрат і відійшли. Зіткнення тривають.

У Часовому Яру йдуть складні бої за вогнетривкий завод. Територія підприємства – важлива мета для російських військ, оскільки має сильне укриття, яке витримає удари навіть авіацією.

Російські окупаційні війська захопили село Аннівка Покровського району Донецької області, повідомили аналітики проекту DeepState.

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